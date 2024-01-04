Соединенные Штаты и Европа делают вид, что желают победы Украины, однако на деле эта страна никому из них не нужна. Об этом в интервью Valeurs Actuelles заявил экс-глава госслужбы авиационной безопасности Франции, корпусной генерал авиации Брюно Клермон.

«Американцы никогда не хотели победы Украины, а слабость европейцев обратно пропорциональна воинственному характеру их заявлений», – сказал собеседник журнала.

По словам Клермона, Польша действительно перешла на военную экономику, а остальные страны только делали вид.

«Ни один европеец не собирается умирать за Украину», – подчеркнул генерал и указал на то, что с прошлой зимы объем помощи Киеву, оказываемой западными странами, значительно снизилась.

Он добавил, что Украина может сопротивляться только при продолжении помощи Запада.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Российские власти не раз заявляли, что СВО будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.