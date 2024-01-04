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Французский генерал авиации: Украина не нужна ни США, ни Европе
Соединенные Штаты и Европа делают вид, что желают победы Украины, однако на деле эта страна никому из них не нужна. Об этом в интервью Valeurs Actuelles заявил экс-глава госслужбы авиационной безопасности Франции, корпусной генерал авиации Брюно Клермон.
«Американцы никогда не хотели победы Украины, а слабость европейцев обратно пропорциональна воинственному характеру их заявлений», – сказал собеседник журнала.
По словам Клермона, Польша действительно перешла на военную экономику, а остальные страны только делали вид.
«Ни один европеец не собирается умирать за Украину», – подчеркнул генерал и указал на то, что с прошлой зимы объем помощи Киеву, оказываемой западными странами, значительно снизилась.
Он добавил, что Украина может сопротивляться только при продолжении помощи Запада.
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