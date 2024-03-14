Французский депутат: Путин унизил Макрона и Зеленского в интервью Киселеву

Президент РФ Владимир Путин выставил на смех президента Франции Эммануэля Макрона и лидера Украины Владимира Зеленского. Унизительную в отношении политиков фразу глава государства озвучил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, сказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Напомним, речь идет о цитате Путина по поводу условий для переговоров с Россией насчет Украины. Президент тогда сказал, что переговорные позиции должны быть основаны на реальной ситуации на местах, а не на «хотелках после применения психотропных средств».

Филиппо считает, что подобным «намеком» Путин «отчитал» двух зарубежных политиков — Макрона и Зеленского. Он также отметил, что Макрон «любит испытывать унижение» и обязательно оценит цитату Путина, приводит комментарий РИА Новости.

Добавим, что Путин во время данной беседы также рассказал про обиду Макрона на Москву. Со слов Президента РФ, французский лидер считает, что Россия якобы «выдавливает» Францию из Африки. Однако на самом деле РФ ничего такого не делает, а Африка согласилась сотрудничать с российской стороной самостоятельно, объяснил глава государства.