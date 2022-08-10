Французский депутат: От антироссийских санкций страдают лишь те, кто их наложил

Франции нужно отменить антироссийские санкции, чтобы снять бремя их последствий с французов и разрешить украинский кризис. Такое мнение высказал депутат французского парламента и пресс-секретарь партии «Национальное объединение» Лоран Жакобелли, передает РИА Новости.

«Единственный, кто страдает от этих санкций, — это наложившие их нации, включая французов», — заявил Жакобелли.

По его мнению, несмотря на ограничения, у России дела обстоят «не так уж плохо» — рубль укрепился, экспорт вырос. А вот жители Франции теперь сильно переплачивают электроэнергию.

«Санкции работают или нет?» — возмутился депутат.

Политик также раскритиковал деятельность своего Президента Эммануэля Макрона и заявил, что присоединение Франции к «антироссийскому хору» лишило лидера республики возможности быть переговорщиком между Москвой и Киевом.

Единственный способ добиться решения кризиса на Украине — переговоры и дипломатия, считает Жакобелли.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.