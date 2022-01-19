Французский актер Гаспар Ульель скончался после происшествия на горнолыжном курорте

Известный французский актер Гаспар Ульель умер в возрасте 37 лет после происшествия на горнолыжном курорте, где он столкнулся с другим лыжником. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о том, что Ульель получил черепно-мозговую травму после столкновения на склоне на курорте Розьер на юго-востоке Франции.

Его госпитализировали в тяжелом состоянии . В больнице голливудский актер скончался.

«Актер Гаспар Ульель скончался в возрасте 37 лет», — сообщил агент кинозвезды.

Ульель стал известен по ролям в таких фильмах «Ганнибал: Восхождение», «Долгая помолвка», «Сен-Лоран. Стиль — это я», «Это всего лишь конец света».

Кроме того, он исполнил роль в сериале «Лунный рыцарь» популярной киностудии Marvel, выход которого запланирован в этом году.

В 2005 и 2017 годах французский актер был удостоен национальной кинопремии Франции «Сезар».