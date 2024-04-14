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Экономика 14 апреля 2024 21:34

Французская дочка Auchan продала бизнес в России

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Французская Ceetrus (является частью Auchan Holding) завершила продажу российских активов. По данным ЕГРЮЛ, новым владельцем компании стали «Торговые галереи».

По информации РБК, предварительно сделка была оформлена еще в октябре 2023 года. А официальная смена собственника состоялась 12 апреля 2024-го.

Компания Ceetrus владеет и управляет 285 торговыми объектами на территории 10 стран Западной и Восточной Европы. Так, в России под ее управлением находились 40 торговых центров и галерей в разных городах.

Основным собственником «Торговых галерей» через АО «Кама капитал» является Тагир Шаймарданов.

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