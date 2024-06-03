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Француза Куэста Хьюго Джулиана будут судить в ДНР за наемничество
Прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) передала в суд уголовное дело против 32-летнего гражданина Франции Куэсты Хьюго Джулиана, обвиняемого в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника на стороне Украины, сообщает ТАСС.
По версии следствия, в период с июля 2022 по февраль 2024 года Куэста служил механиком-водителем разведывательного отделения в звании солдата 28-й отдельной механизированной бригады Украины и принимал участие в боевых действиях в различных точках боевого соприкосновения. За свою деятельность в качестве наемника он получил вознаграждение, эквивалентное 900 тысячам рублей.
Куэсте Хьюго Джулиану заочно предъявлено обвинение по статье «участие наемника в вооруженном конфликте», предусматривающей лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Он объявлен в международный розыск, и судом для него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Верховный суд ДНР.
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