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Общество 3 сентября 2026 16:38

Французский фермер Буассе в Коломне запатентовал гибрид спаржи и брокколи

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Фермер из Франции Николя Буассе, открывший хозяйство по выращиванию спаржи в Коломне, рассказал о развитии своего предприятия «Эколомна» и выведении новых сортов, сообщает «Радио 1». Под брендом «Никколини» он запатентовал гибрид спаржевой капусты брокколи.

По словам фермера, работа с землей нелегка везде, но важно любить свое дело и продукт, быть хозяином и иметь хороший коллектив, сохраняя позитивный настрой. При выборе локации он ориентировался на удобную логистику для поставок в столицу: свежие овощи попадают к потребителям за один день. Также он отметил качество земли вдоль Оки.

В «Эколомне» специализируются на редких нишевых овощах, уходя от «борщевого набора». Кроме спаржи, вывели сорт миниатюрной брокколи «Никколини» и миниатюрную цветную капусту «Николетта». Эти продукты меньше, нежнее и красивее, а также удобны в приготовлении – все части съедобны, и не остается лишнего, что портится в холодильнике.

#фермер #патент #еда
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