Франция заявила о прекращении поставок газа из России через Германию

Поставки газа из России во Францию по трубопроводу остановлены. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на французскую компанию-оператора GRTgaz.

«С 15 июня компания GRTgaz отмечает прекращение физического потока газа из Германии во Францию», — сказано в ее заявлении.

Как объяснило агентство «Франс-Пресс», основной объем российского газа в ходе поставок по трубопроводу поступал именно через Германию.

Официальных комментариев от российской стороны пока не поступало.