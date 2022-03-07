Арт-резиденция «Созвездие» приглашает казанцев на вечер французского шансона

В стенах Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» на вечер воцарится атмосфера Франции XX века. Образцы французского шансона в стиле Мирей Матье, Эдит Пиаф прозвучат в исполнении Рамиля Айметдинова – молодого профессионального вокалиста.

«Я вынашивал идею концерта на протяжении нескольких лет, и приближение прекрасного праздника весны – Международного женского дня – стало еще одним поводом реализовать эту программу. Безусловно, большая часть песен будет посвящена милым дамам, но они также будут воспевать любовь к ближнему, миру и жизни», - поделился вокалист.

Не только французский, но и русский, английский, китайский, испанский, итальянский, татарский, казахский, азербайджанский языки по праву могут считаться языками любви, что докажет Рамиль Айметдинов в разножанровой программе.

«Здесь не будет места композициям для “внешнего лоска”. Каждая из песен тщательно отобрана и вызывает только глубинные искренние чувства. Концерт позволит слушателю отключиться от внешнего мира и дать возможность своей душе постигнуть внутреннюю гармонию», - уверен Айметдинов.

Это первое сольное выступление вокалиста в Казани, которому предшествовала серьезная профессиональная подготовка: выбор репертуара, репетиции с оркестром, поиск сценического образа. Иностранные песни будут представлять собой своего рода попурри: некоторые куплеты прозвучат на русском языке для большего осмысления и погружения в микромир каждой композиции. В поисках нужного звучания в этот вечер ему поможет Камерный симфо-джазовый оркестр под руководством Артема Казанцева.

Концерт состоится сегодня. Начало в 18.00.