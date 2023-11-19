Франция успешно испытала стратегическую баллистическую ракету М51.3

Министерство обороны Франции провело успешное испытание стратегической баллистической ракеты М51.3 без ядерного заряда. Об этом передает РИА Новости.

В ведомстве заявили, что запуск провели в строгом соответствии с международными обязательствами Франции. Снаряд приземлился в северной части Атлантического океана.