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Франция успешно испытала стратегическую баллистическую ракету М51.3
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Министерство обороны Франции провело успешное испытание стратегической баллистической ракеты М51.3 без ядерного заряда. Об этом передает РИА Новости.
В ведомстве заявили, что запуск провели в строгом соответствии с международными обязательствами Франции. Снаряд приземлился в северной части Атлантического океана.
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