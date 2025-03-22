news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 22 марта 2025 09:49

Франция призывает ЕС применить торговые санкции против США в ответ на пошлины

Читайте нас в
Телеграм

Французские власти предлагают Евросоюзу впервые рассмотреть возможность использования «самого мощного» торгового инструмента против США, если Вашингтон введет новые пошлины на европейские товары, сообщает «Коммерсантъ».

Париж и несколько других стран ЕС настаивают на применении «антипринудительного инструмента» в качестве ответа на экономическое давление со стороны США. Возможные меры могут включать ограничение торговли, предоставления услуг, прав интеллектуальной собственности, а также ограничение прямых инвестиций и доступа к госзакупкам.

С 12 марта начали действовать американские пошлины в размере 25% на сталь и алюминий из ЕС, на что Евросоюз ответил тарифами на €26 млрд. Ранее Дональд Трамп также угрожал ввести 200% пошлины на вино и шампанское из Европы.

#евросоюз #санкции #США #Франция
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Элитное подразделение на страже интересов Родины»: кого возьмут в Африканский корпус

«Элитное подразделение на страже интересов Родины»: кого возьмут в Африканский корпус

21 марта 2025
Выплаты неполным семьям: кому положены и как их получить в Татарстане

Выплаты неполным семьям: кому положены и как их получить в Татарстане

21 марта 2025