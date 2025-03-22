Франция призывает ЕС применить торговые санкции против США в ответ на пошлины

Французские власти предлагают Евросоюзу впервые рассмотреть возможность использования «самого мощного» торгового инструмента против США, если Вашингтон введет новые пошлины на европейские товары, сообщает «Коммерсантъ».

Париж и несколько других стран ЕС настаивают на применении «антипринудительного инструмента» в качестве ответа на экономическое давление со стороны США. Возможные меры могут включать ограничение торговли, предоставления услуг, прав интеллектуальной собственности, а также ограничение прямых инвестиций и доступа к госзакупкам.

С 12 марта начали действовать американские пошлины в размере 25% на сталь и алюминий из ЕС, на что Евросоюз ответил тарифами на €26 млрд. Ранее Дональд Трамп также угрожал ввести 200% пошлины на вино и шампанское из Европы.