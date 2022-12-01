Франция приступила к созданию спецтрибунала в отношении России из-за Украины

Совместно с европейскими и украинскими партнерами Франция приступила к созданию специального трибунала в отношении России, заявил представитель французского МИДа. По его словам, трибунал будет заниматься расследованием действий российской стороны на Украине.

«Что касается предложения о создании специального трибунала по преступлениям России на Украине, мы начали работу с нашими европейскими и украинскими партнерами», – цитирует его РИА Новости.

Франция также поддерживает расследования украинских органов правосудия и Международного уголовного суда в Гааге, которые помогут привлечь к ответственности виновных, добавил он. При этом ранее в дипведомстве заявляли, что не поддерживают создание такого спецтрибунала.

Создать специальный международный уголовный трибунал по Украине ранее призвала парламентская ассамблея Совета Европы. ПАСЕ одобрила резолюцию, в которой политические партии РФ обвиняются в «пособничестве терроризму». Отмечается, что обвинение России еще до создания такой инстанции является нарушением принципа беспристрастности судебного разбирательства.