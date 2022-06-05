Франция планирует заместить российскую нефть углеводородами из ОАЭ

Французские власти ведут переговоры с ОАЭ, в надежде заместить поставки российских углеводородов, сообщил министр экономики страны Брюно Ле Мэр.

«Мы ищем возможности заменить газ и дизель из России. Например, с ОАЭ могут предложить решение для замены нефти и дизеля из России. Переговоры на эту тему уже идут, нам нужно найти альтернативу российской нефти», — заявил министр в интервью телеканалу CNews (цитата по ТАСС).

Брюно Ле Мэр уверен, что франции необходимо увеличить инвестиции, чтобы поскорее перейти на «зеленую» энергетику, без использования углеводородов.

Шестой пакет антироссийских санкций, принятый 3 июня, предполагает отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России.