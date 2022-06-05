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Ру Тат
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Экономика
5 июня 2022  14:26

Франция планирует заместить российскую нефть углеводородами из ОАЭ

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Французские власти ведут переговоры с ОАЭ, в надежде заместить поставки российских углеводородов, сообщил министр экономики страны Брюно Ле Мэр.

«Мы ищем возможности заменить газ и дизель из России. Например, с ОАЭ могут предложить решение для замены нефти и дизеля из России. Переговоры на эту тему уже идут, нам нужно найти альтернативу российской нефти», — заявил министр в интервью телеканалу CNews (цитата по ТАСС).

Брюно Ле Мэр уверен, что франции необходимо увеличить инвестиции, чтобы поскорее перейти на «зеленую» энергетику, без использования углеводородов.

Шестой пакет антироссийских санкций, принятый 3 июня, предполагает отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России. 

#санкции #Франция #нефть
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