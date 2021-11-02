Франция ожидает от России ответа о дате встречи в нормандском формате

Франция по-прежнему ждет ответа от России на предложения о назначении даты встречи в нормандском формате на министерском уровне. Об этом заявил представитель французского Министерства иностранных дел, передает РИА Новости.

«В ходе переговоров Президента республики [Эммануэля Макрона] и канцлера Германии [Ангелы Меркель] 11 октября с российским коллегой [Владимиром Путиным] была достигнута договоренность об организации в ближайшие недели министерской встречи в нормандском формате», — напомнил он.

«Мы неоднократно предлагали даты этой встречи. Мы по-прежнему ждем ответа от российской стороны с целью скорейшего проведения этой встречи», — подчеркнул представитель МИД Франции.

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По словам дипломата, Франция и Германия продолжают работу в рамках нормандского формата для полного выполнения Минских договоренностей, которые представляют собой единственную согласованную основу для прочного урегулирования конфликта в Донбассе.

«Нормандский формат» — это один из форматов урегулирования конфликта в Донбассе, существующий с 2014 года. Он получил свое название из-за того, что первые такие переговоры состоялись во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии. Участниками консультаций являются Германия, Россия, Украина и Франция.