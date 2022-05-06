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Политика
6 мая 2022  15:20

Франция не пригласила Россию на празднование окончания Второй мировой войны

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Россия не получила приглашение на мероприятия во Франции, посвященные окончанию Второй мировой войны. Об этом заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков, сообщает ТАСС.

Руководитель российской дипмиссии отметил, что все прошлые годы дипломаты из РФ, включая военных атташе, приглашались на подобные события.

«В этом году нам места на трибуне не нашлось. Хотя там будут сидеть послы тех стран, которые воевали на стороне гитлеровской Германии», — сказал посол после возложения цветов к памятнику русским героям французского движения Сопротивления на кладбище в Париже.

Мешков также выразил уверенность в том, что «простые французы помнят тех, кто действительно победил в той войне».

На Елисейских полях 8 мая пройдет церемония, посвященная 77-й годовщине капитуляции нацистской Германии, которую возглавит Президент Франции Эмманюэль Макрон.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Многие страны Запада осудили это решение, они начали ужесточать антироссийские санкции и стали оказывать военную поддержку украинской стороне.

#9 мая #День Победы
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