Франция и Украина договорились о совместной разработке боевых дронов

Франция и Украина подписали письмо о намерениях совместно разрабатывать беспилотные летательные аппараты и другие оборонные технологии. Об этом сообщила министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен по итогам визита в Киев, передает «ТАСС».

Она рассказала, что подписала документ вместе с украинским министром обороны Михаилом Федоровым. По словам Вотрен, речь идет о совместной разработке и внедрении инновационных решений в оборонной сфере, включая беспилотники и системы обработки данных.

Министр также отметила, что посетила на Украине завод по производству боевых дронов. В поездке Вотрен сопровождали французские военные высокого ранга, в том числе вице-адмирал Жак Файяр.

Российская сторона ранее неоднократно предупреждала, что поставки оружия Украине лишь затягивают конфликт.