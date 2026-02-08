news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 8 февраля 2026 21:22

Франция и Украина договорились о совместной разработке боевых дронов

Читайте нас в
Телеграм

Франция и Украина подписали письмо о намерениях совместно разрабатывать беспилотные летательные аппараты и другие оборонные технологии. Об этом сообщила министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен по итогам визита в Киев, передает «ТАСС».

Она рассказала, что подписала документ вместе с украинским министром обороны Михаилом Федоровым. По словам Вотрен, речь идет о совместной разработке и внедрении инновационных решений в оборонной сфере, включая беспилотники и системы обработки данных.

Министр также отметила, что посетила на Украине завод по производству боевых дронов. В поездке Вотрен сопровождали французские военные высокого ранга, в том числе вице-адмирал Жак Файяр.

Российская сторона ранее неоднократно предупреждала, что поставки оружия Украине лишь затягивают конфликт.

#бпла #Франция #Украина
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ким Чен Ын раскритиковал «пустословие» властей Северной Кореи из-за «истощения» деревни

Ким Чен Ын раскритиковал «пустословие» властей Северной Кореи из-за «истощения» деревни

7 февраля 2026
Радик Кудояров: «Мы увидели, что история Мусы Джалиля проникает зрителю под кожу»

Радик Кудояров: «Мы увидели, что история Мусы Джалиля проникает зрителю под кожу»

8 февраля 2026