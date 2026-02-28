news_header_top
Политика 28 февраля 2026 17:58

Франция, Германия и Британия призвали Тегеран свернуть ядерную программу

Франция, Германия и Великобритания выступили с совместным заявлением на фоне эскалации в регионе, информирует РИА Новости. Три страны подчеркнули, что ранее неоднократно призывали Иран остановить ядерную программу, свернуть разработку баллистических ракет и отказаться от дестабилизирующих действий.

Заявление последовало после того, как в субботу США и Израиль нанесли серию ударов по иранской территории, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ Иран осуществил ракетные обстрелы израильской территории и объектов США в регионе.

Удары были нанесены, несмотря на проходившие на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана переговоры между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе.

МИД России осудил действия США и Израиля, возложив на них всю полноту ответственности за негативные последствия искусственно созданного кризиса.

