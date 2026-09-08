Фрагмент деревянного водопровода XIX века передали в Национальный музей РТ

Фото: пресс-служба «Нэфис Косметикс»

Фрагмент деревянного водопровода второй половины XIX века передали в Национальный музей Татарстана. Его обнаружили в 2024 году во время ремонтных работ на территории предприятия «Нэфис Косметикс», сообщает пресс-служба предприятия.

Раньше на этом месте находился стеариново-свечной и мыловаренный завод братьев Крестовниковых, основанный в Казани в 1855 году. Деревянный водопровод использовали на территории предприятия в период, когда в городе еще не существовало централизованной системы водоснабжения.

У найденного фрагмента трубы сохранился внутренний канал. Один из ее концов имеет конусное сужение, с помощью которого отдельные секции водопровода плотно соединяли друг с другом.