ФПРТ и Техническая инспекция труда ФПРТ проводят трехдневное обучение по охране труда

С учетом изменений в законодательстве трехдневное обучение по охране труда проходит в настоящее время в казанском санатории «Ливадия»

Стандартную 40-часовую программу осваивают более двухсот уполномоченных по охране труда и председателей первичных профсоюзных организаций разных предприятий республики. Обучение проводит Учебно-исследовательский центр Федерации профсоюзов РТ и Техническая инспекция труда ФПРТ.

Со словами приветствия к аудитории обучающихся обратилась председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева. Она особо отметила непреходящую важность сферы охраны труда в деятельности профсоюзов с самого их создания, каждодневную и эффективную работу профсоюзных уполномоченных по охране труда и пожелала всем успешной и содержательной учебы.

В течение этих 40 часов профактиву предстоит освоить целый ряд дисциплин, связанных со средствами индивидуальной защиты, порядком расследования и учета несчастных случаев на производстве, вредных производственных факторов и специальной оценкой условий труда. Их ждут интерактивы и командная работа, мозговые штурмы и тестирования, а по окончании обучения — экзамен и выдача соответствующих удостоверений.

По словам главного технического инспектора Федерации профсоюзов РТ Ирины Андиной, нынешнее обучение проводится с учетом изменений в законодательстве по охране труда.

«С 1 марта 2022 года вступила в силу новая редакция Трудового Кодекса, в котором существенно изменились требования в сфере охраны труда, — говорит Ирина Васильевна. — В рамках обучения мы обязательно донесем до наших коллег их суть, расскажем, какие документы следует оформить, как организовать работу на местах, обучение и проверку знаний работников, чтобы не попасть на штрафы».

«Обучение по охране труда — это одна из целого ряда программ нашего Учебно-исследовательского центра, — говорит председатель ФПРТ Елена Кузьмичева. — А санаторий „Ливадия“ обладает всей необходимой технической базой для проведения таких масштабных многодневных семинаров. Мы по праву гордимся тем, что можем здесь достойно принять и провести мероприятия не только республиканского, но и федерального уровня».