Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
ФПК возместит пассажирам сошедшего поезда под Волгоградом стоимость проезда
Федеральная пассажирская компания (ФПК) пообещала возместить полную стоимость проезда пассажирам поезда, попавшего в аварию под Волгоградом. Об этом сообщается в телеграм-канале ФПК.
«“ФПК” возместит пассажирам, которые находились в поезде во время ДТП в Волгоградской области, полную стоимость проезда и начислят 24 000 баллов по программе “РЖД Бонус”», – говорится в сообщении.
Помимо этого, пассажиры могут рассчитывать на выплаты возмещения от компании «СОГАЗ», добавили в пассажирской компании.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников