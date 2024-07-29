ФПК возместит пассажирам сошедшего поезда под Волгоградом стоимость проезда

Федеральная пассажирская компания (ФПК) пообещала возместить полную стоимость проезда пассажирам поезда, попавшего в аварию под Волгоградом. Об этом сообщается в телеграм-канале ФПК.

«“ФПК” возместит пассажирам, которые находились в поезде во время ДТП в Волгоградской области, полную стоимость проезда и начислят 24 000 баллов по программе “РЖД Бонус”», – говорится в сообщении.

Помимо этого, пассажиры могут рассчитывать на выплаты возмещения от компании «СОГАЗ», добавили в пассажирской компании.