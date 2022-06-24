FP: Запад не сможет изолировать Россию, несмотря на украинский кризис

Запад не сможет изолировать Россию от всего мира, несмотря на обострение украинского кризиса. Об этом сказал обозреватель Financial Times Эдвард Люс.

Самым неприятным является то, что Вашингтон занимается самообманом, когда говорит о глобальном единстве в вопросе противостояния с Москвой, отметил автор статьи. По его словам, это ложное предположение.

После начала спецоперации по защите Донбасса Соединенные Штаты и Евросоюз ввели против России многочисленные санкции и попытались подвергнуть остракизму, однако этот план не удался, поскольку остальная часть планеты не примкнула к американской коалиции.

«Запад — это не весь мир, — сказал обозреватель. — Удивительно, что приходится озвучивать такие простые истины. <...> Большая часть незападных стран жаждет стратегической автономии».

Эдвард Люс отметил, чтобы нивелировать ограничения, например, Китай и Индия создают альтернативные платежные системы и маршруты транспортировки товаров из России. Они же блокируют попытки вытеснить Москву из многополярной системы международных отношений, сообщает РИА Новости.

24 февраля Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, после чего западные страны многократно усилили санкционное давление на Россию.