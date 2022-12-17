FP: Введенный Западом потолок цен на нефть ударит не по Москве, а по европейцам

Установленная западными странами максимальная цена на российскую нефть не будет способствовать сокращению доходов Москвы, но при этом ударит по европейцам. Такое мнение высказали авторы Foreign Policy, передает РИА Новости.

В статье поясняется, что предельная стоимость черного золота на уровне 60 долларов за баррель, согласованная странами ЕС и Большой семерки, а также Австралией, хоть и подается на Западе как дипломатическая победа, не сможет существенно снизить прибыль РФ.

Издание привело сведения нефтяных котировок и сделок: в последние годы российское сырье реализовалось в среднем по цене около 60 долларов, скидки на марку Urals с начала кризиса на Украине сократились вдвое.

Авторы пишут, что Евросоюз пересмотрит ограничение цены уже в январе: Польша настаивает на снижении планки до 30 долларов за баррель, а Греция, Кипр и Мальта, которые зарабатывают на транспортировке сырья, выступают против.

Издание предрекает рост жалоб от европейских стран на неэффективность и вредность санкций для них самих.

С 5 декабря действует ограничение цен на российскую нефть, введенное G7, Евросоюзом и Австралией.