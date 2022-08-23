FP: Премьеры Польши и Венгрии поссорились из-за Путина

Премьер-министры Польши и Венгрии Матеуш Моравецкий и Виктор Орбан поссорились из-за разногласий по поводу спецоперации России на Украине. Об этом пишет журналист Foreign Policy Аманда Коакли, сообщает РИА Новости.

Премьеры занимают диаметрально противоположные позиции при оценке конфликта, в итоге, по словам эксперта Германского фонда Маршалла Даниэля Хегедюса, «поляки перестали доверять венгерским партнерам».

Если Варшава стала одним из главных сторонников киевского режима, призывавщая ужесточить антироссийские санкции и увеличившая военную помощь Украине, то Будапешт сосредоточился на сохранении хороших отношений с Президентом РФ Владимиром Путиным.

По мнению Коакли, ухудшение отношений между Польшей и Венгрией может навредить странам, относящимся с пренебрежением к правилам ЕС.

«Этот разрыв побудил Премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого заявить, что пути двух национальных консервативных правительств — давних попутчиков в их противостоянии иммигрантам, Брюсселю и верховенству закона — разошлись», — резюмирует журналист.

Потенциальными союзниками Орбана могут стать Президент Сербии Александр Вучич и партия «Братья Италии», которая может одержать победу на итальянских выборах в сентябре.