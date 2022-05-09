FP: Из-за давления Запада страны Африки могут возродить движение неприсоединения

Из-за давления Запада в вопросе санкций против России африканские страны могут реанимировать движение неприсоединения, существовшее во времена холодной войны. Такое мнение высказал обозреватель Foreign Policy Робби Грамер.

В статье говорится, Соединенные Штаты и Евросоюз пытаются изолировать Москву и привлечь в свою коалицию как можно больше государств, однако такая политика на африканском континенте сталкивается со стеной непонимания.

«Открытое давление со стороны Вашингтона и ЕС может быть выстрелом в ногу, особенно когда происходит по принципу „с нами или против нас“», — считает Робби Грамер.

Подобная риторика Запада возродила дискуссии в политических кругах стран Африки о том, что нужно вернуть движение неприсоединения. Такой шаг позволил бы избежать втягивания в конфронтацию двух лагерей, приводит мнение автора статьи РИА Новости.

После того, как Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, Соединенные Штаты и европейские страны усилили санкционное давление на Россию. Так, многие страны призвали не покупать российские энергоносители. В Кремле подобные меры назвали экономической войной, но добавили, что были готовы к такому развитию событий.