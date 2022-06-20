FP: Германия ведет тайные переговоры с Россией и готова отказаться от помощи Украине

Германия выступает против «унижения» России, для этого она готова пренебречь помощью Украине. Об этом пишет журнал Foreign Policy.

Эксперт Института Хадсона в Вашингтоне Питер Раф заявил, что об этом свидетельствуют «тайные переговоры», которые, как утверждает автор статьи, ведут Берлин и Москва.

«Тот факт, что Берлин наводнен слухами о тайных переговорах с Россией, говорит о том, что Германия предпочла бы разочаровать Украину, нежели унизить Россию — что бы это ни значило», — пишет Раф.

По его мнению, немецкий канцлер Олаф Шольц может разделять позицию французского Президента Эммануэля Макрона по дипломатическому урегулированию конфликта.

Раф отмечает, что Олаф Шольц «не пошел так далеко, как Макрон», предложивший Киеву отказаться от части территории и предостерег западные страны от «унижения» РФ.

«Однако немецкая реакция на эскалацию в виде строительства дипломатических развязок говорит сама за себя», — резюмировал аналитик, обратив внимание на незначительный объем военной помощи, оказываемой Киеву Берлином.

Кроме того, канцлер отказывается от своего обещания разместить дополнительные войска в Литве в рамках стратегии НАТО по сдерживанию России в Прибалтике, сообщает РИА Новости.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Владимир Путин сказал, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.