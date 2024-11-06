Fox News заявил о победе Трампа на выборах Президента США

Кандидат в Президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп получает 277 голосов выборщиков. Его оппонентка — действующий вице-президент и претендент от Демократической партии Камала Харрис набирает 226 голосов. Об этом сообщает телеканал Fox News, традиционно поддерживающий республиканцев.

Для победы на выборах Президента США необходимо набрать минимум 270 голосов выборщиков. Официально подсчет голосов еще не завершен.

Если Трамп одержит победу, он станет первым политиком за более чем 130 лет и вторым в истории Соединенных Штатов, который сначала проиграл выборы, а затем смог вернуться в президентское кресло. В первый раз такого результата удалось добиться демократу Гроверу Кливленду в 1892 году.

По информации традиционно поддерживающей демократов газеты The New York Times, на данный момент у Трампа в общей сложности 248 голосов выборщиков, у Харрис — 214.