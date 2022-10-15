Fox News: США придется сократить поставки оружия Украине из-за истощения запасов

Соединенным Штатам скоро придется сменить политический курс по Украине из-за истощения запасов оружия. Такое мнение в интервью Fox News высказал старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан, передает РИА Новости.

Канчиан заверил, что собрал достаточно сведений об оставшихся запасах оружия в стране и американских промышленных мощностях, а также получил информацию из источника в администрации Президента. Все эти данные говорят о том, что военные склады пустеют, становится все меньше установок HIMARS, «Джавелинов» и гаубиц M777. По мнению специалиста, истощение запасов приведет к тому, что Штаты начнут экспортировать менее качественные виды оружия или вовсе замедлят поставки.

«Мы продолжим поддерживать Украину, но нам придется делать это другими способами, — резюмировал Канчиан. — Например, мы можем предоставить аналоги, купить технику у третьих стран или замедлить процесс снабжения».

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. При этом после начала спецоперации США и их союзники по НАТО стали накачивать киевский режим поставками вооружения.