Фотохостинговый сервис Pinterest оштрафовали на 7 млн за нарушение закона о самоконтроле

В Москве суд оштрафовал фотохостинговый сервис Pinterest на 7 млн рублей за нарушение закона о самоконтроле. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что штраф назначен за административную статью о повторном неисполнении владельцем социальной сети обязанности по осуществлению мониторинга и (или) принятию мер по ограничению доступа к информации.

По данным агентства ТАСС, в декабре Таганский суд Москвы уже штрафовал на 800 тыс. рублей сервис Pinterest за аналогичное нарушение законодательства.

С февраля 2021 года в России действует закон, требующий от социальных сетей самостоятельно обнаруживать и блокировать незаконный контент. В 2023 году были внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают штрафы до 8 миллионов рублей для социальных сетей, не соблюдающих требования закона.