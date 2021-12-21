В комплексе «Адымнар» откроется фотовыставка, посвященная Минтимеру Шаймиеву

Фотовыставку, посвященную 30-летию всенародного избрания первого Президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева, откроют 22 декабря в полилингвальном образовательном комплексе «Адымнар».

В экспозиции представят архивные фотографии, повествующие о судьбоносных событиях новейшей истории республики во время президентства Шаймиева, длившегося с 1991 по 2010 год. Так, на фотографиях запечатлены принятие Декларации о государственном суверенитете РТ, новой Конституции Татарстана, празднование 1000-летия Казани и многое другое.

На фотографиях также можно увидеть известных личностей из команды первого Президента Татарстана, внесших большой вклад в становление и развитие республики.

Также на проекционном экране будет демонстрироваться видеоролик об основных событиях 1991–2010 годов.

Выставка организована Республиканским агентством «Татмедиа» при поддержке Аппарата Президента РТ, секретариата Государственного Советника РТ.