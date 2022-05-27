Фотовыставка «Татарстан на памятных монетах» открылась в Свияжске

В Музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» открылась выставка «Татарстан на памятных монетах». Экспозиция состоит из фотоизображений памятных монет, выпущенных Банком России в разное время, сообщила пресс-служба Национального банка по РТ.

Банк России в новейшей истории выпустил более 20 памятных монет, посвященных Татарстану. В выставочном зале «Художественная галерея» представлены фотоизображения части таких монет.

«Гости и жители Свияжска могут увидеть на фотографиях монеты, на которых изображены уникальные памятники архитектуры и важные события из жизни региона. Увеличенные снимки дают возможность рассмотреть все художественные детали картин, созданных граверами, художниками и медальерами Гознака. Каждое изображение сопровождается описанием характеристик монет», ­– говорится в пресс-релизе.

Новинка экспозиции – монета «Остров-град Свияжск», выпущенная 31 марта 2022 года. Серебряная монета Банка России номиналом 25 рублей отчеканена тиражом 1000 экземпляров на Санкт-Петербургском монетном дворе.

Выставка продлится до 9 июня.

Фото: Пресс-служба Отделения Банка России по Татарстану – Национального банка по РТ