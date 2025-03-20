Фотопремия Russian Photo Awards привезла Казани выставку «ЧЕРНО-БЕЛОЕ. Запечатлеть душу»

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

Главная всероссийская фотопремия Russian Photo Awards привезла в Казань большую портретную выставку «ЧЕРНО-БЕЛОЕ. Запечатлеть душу». С 20 марта в Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана можно будет увидеть 270 работ лучших фотографов России, многие из которых – финалисты и победители Russian Photo Awards. 21 марта, на время торжественного открытия выставки с 16.00 до 17.00, посещение выставки будет свободным.

«Экспозиция разместилась в зале графики на втором этаже. Снимки напечатаны на специальной профессиональной фотопленке – это позволяет точно передать все оттенки и нюансы. Затем эта пленка накатана на пенокартон для удобства размещения в экспозиции. Каждая работа создается таким образом вручную – это кропотливый и достаточно дорогостоящий процесс, тем более когда работ так много, а их размер 60х40 сантиметров. По QR-коду под каждой работой можно будет прочитать историю ее создания – как правило, они безумно трогательны и оставляют глубокое впечатление!» – прокомментировали «Татар-информу» организаторы выставки.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

В числе авторов, чьи фотографии в проекте Russian Photo Expo презентует профессиональная премия, есть и казанцы. Это Ульяна Лукьянова, Анна Макарова, Гульназ Нафикова, Виктория Колесникова и четыре Марины – Миронова, Шамгулова, Козырь, Иванова.

«Участие в вернисаже подтвердили не только фотографы из Казани, но и многие авторы из других городов – они уже прибывают в Казань из разных уголков страны! Для них это – уникальная возможность побывать на такой масштабной выставке в государственном музее и заодно посетить один из самых красивых городов России!» – призналась представитель организатора.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

Отметим, что фотопремия Russian Photo Awards уже седьмой год является самым масштабным конкурсом фотографии в России. В минувшем году она запустила новый проект Russian Photo Expo – организация масштабных и статусных фотовыставок под девизом «Выходи в оффлайн!». Так организаторы стимулируют фотографов предпочесть виртуальному общению в соцсетях живое общение, взаимодействие друг с другом и с посетителями выставочных залов.

Первые две выставки Russian Photo Expo прошли в Санкт-Петербурге и в Москве – «Семья и Дети» и «МАМЫ. Женский портрет и материнство». Обе, по словам организаторов, вызвали большой общественный резонанс.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

Выставка «ЧЕРНО-БЕЛОЕ. Запечатлеть душу» в Казани будет недолгой, всего десять дней – до 30 марта включительно.