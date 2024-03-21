Фотоловушки и квадрокоптеры: Минлесхоз РТ рассказал, как борется с нарушителями

Сегодня, в Международный день леса, в Казанском государственном аграрном университете открылась выставка «Лес. Технологии настоящего и будущего». Ее почетными гостями стали министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров, президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов и глава Сабинского района Татарстана Раис Минниханов.

«На выставке представлены фотоловушка, квадрокоптер, цифровой фотоаппарат, навигатор, метеостанция, рация и другая техника, которую используют наши инспекторы в своей работе. В Зеленодольском лесничестве мы используем квадрокоптер с начала пожароопасного сезона для мониторинга леса. Прибор помогает нам своевременно обнаружить места задымлений. Фотоловушки помогают выявить нарушителей лесного законодательства, сваливающих мусор в лесах, участников незаконных рубок и других», — рассказал «Татар-информу» руководитель-лесничий ГКУ «Зеленодольское лесничество» Наиль Абдуллин.

Равиль Кузюров после осмотра выставки сообщил, что Международный день леса проводится, чтобы обратить внимание общества на проблему сохранения и воспроизводства лесов. По мнению спикера, в Татарстане это удается делать благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова и стартовавшему в 2019 году по инициативе Президента России Владимира Путина национальному проекту «Экология». Республика участвует в реализации федерального проекта «Сохранение лесов».

«По данному направлению мы получаем средства на модернизацию нашего технического обеспечения, лесопожарной техники, а также на работы по воспроизводству лесов, лесовосстановлению. Мы в Российской Федерации всегда идем первыми по качеству лесовосстановления», — сказал Равиль Кузюров.

Оборудование, используемое в своей работе, также представили специалисты Казанского филиала ФГБУ «Рослесинфорг», филиала ФБУ «ВНИИЛМ» — Восточно-европейской ЛОС, филиала ФБУ «Рослесозащита» — Центра защиты леса Республики Татарстан и Лубянского лесотехнического колледжа.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании решения Президента РФ Владимира Путина. Они охватывают более десяти направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». Выступая с посланием Федеральному Собранию 29 февраля, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».