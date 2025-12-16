Фотокорреспондента «Татар-информа» отметили на церемонии «Спортсмен года»

Фото: © Екатерина Маркс / «Татар-Информ»

Фотокорреспондент «Татар-информа» Владимир Васильев был награжден Министерством спорта РТ за «Лучший спортивный фоторепортаж» на ежегодной церемонии «Спортсмен года-2025» в Казани.

«Меня это очень впечатлило. Было неожиданно. Наградили впервые. Спасибо Минспорту за признание моих заслуг, очень приятно», – сказал Васильев после церемонии.

Церемония «Спортсмен года» проходила в Казани в здании IT-парка им. Башира Рамеева. Мероприятие является ежегодным и традиционно проводится перед Новым годом, в декабре.

В рамках спортивного фестиваля Министерством РТ отмечаются лучшие спортсмены, спортивные деятели, команды, организации, СМИ, проекты, объекты и другое.