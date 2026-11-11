Фотокорреспондента «Татар-информа» наградили за серию фото с Каравона

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Фотокорреспондент информационного агентства «Татар-информ» Владимир Васильев занял первое место в номинации «Серия фоторабот: национальные праздники народов России» на XVII Всероссийском журналистском конкурсе «Многоликая Россия».

Призовое место Владимиру Васильеву принесла серия фотографий с русского народного праздника Каравон, который в этом году прошел уже в 34-й раз в селе Никольское Лаишевского района РТ.

Видеокорреспондент «Татар-информа» Айсылу Кашапова заняла на «Многоликой России» этого года второе место в номинации «Лучший проект в цифровых медиа, посвященный межкультурному диалогу».

В этом году на конкурс «Многоликая Россия» поступило 252 заявки из 54 регионов России – всего 1133 работы. Церемония награждения была организована в рамках проходящего в Казани XI Форума национальных СМИ «Единство в многообразии».