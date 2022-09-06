Фотоконкурс «Этнографическая мозаика татарского народа» стартовал в Татарстане

Посвященный сохранению традиций и культуры татарского народа фотоконкурс стартовал в Татарстане, он организован в рамках госпрограммы «Сохранение национальной идентичности татарского народа на 2020–2024 годы». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

«Работы на конкурс принимаются до 31 октября 2022 года по следующим номинациям: „Празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией”, „Традиции и обряды”, „Народно-прикладное искусство”», — отмечают в ведомстве.

В фотоконкурсе могут принять участие граждане России в возрасте от 18 лет, подавшие заявку и представившие работы в установленные сроки.

Победителям конкурса в каждой номинации вручаются: диплом I степени с денежной премией в размере 65 тыс. рублей, диплом II степени с денежной премией в размере 45 тыс. рублей или диплом III степени с денежной премией в размере 25 тыс. рублей.

Условия участия в конкурсе размещены на сайте Министерства культуры РТ.