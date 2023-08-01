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Фотографии героев спецоперации размещены на баннерах по проспекту Победы в Заинске
Новые баннеры с изображениями героев специальной военной операции – сержанта Александра Ефимова и рядового Ильи Быкова – размещены на баннерах вдоль дороги по проспекту Победы в Заинске.
Оба служат в Александрийском гвардейском мотострелковом соединении общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО). Они представлены к высоким государственным наградам.
Сержант Александр Ефимов с позывным «Ефим», находясь под огнем противника, вывел своих раненных сослуживцев с опасного участка местности. Военнослужащий представлен к награждению медалью «За отвагу».
Оператор беспилотных летательных аппаратов разведывательного подразделения, рядовой Илья Быков во время разведки обнаружил технику и живую силу противника. Он оперативно передал координаты врага экипажу находящегося рядом танка. Украинские военные были уничтожены. Быков представлен к награждению медалью Жукова.
В настоящее время сержант Ефимов и рядовой Быков продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, сообщают «Новости Заинска».
Всего, по данным городского отдела архитектуры и градостроительства, в Заинске установлено пять баннеров с изображением героев СВО.
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