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Фотограф «Татар-информа» занял второе место в конкурсе этномозаики татарского народа
Фотограф «Татар-информа» Султан Исхаков занял второе место в номинации «Наследники семейных ценностей» фотоконкурса «Этнографическая мозаика татарского народа».
Фотоконкурс проводится ежегодно с 2014 года в рамках реализации государственной программы «Сохранение национальной идентичности татарского народа». В текущем году фотоконкурс проводился по 3-м номинациям: «Наследники семейных ценностей», «Традиции и обряды» и «Народно-прикладное искусство».
В 2024 году в фотоконкурсе приняли участие 46 фотографов из 12 регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан. Всего на конкурс поступило более 500 работ.
Фотоконкурс направлен на содействие популяризации традиций и обычаев татарского народа, сохранение и развитие национальной идентичности татарского народа в Республике Татарстан и за ее пределами.
Открытие фотовыставки и награждение победителей фотоконкурса «Этнографическая мозаика татарского народа» прошло сегодня в Национальной библиотеке Республики Татарстан.
фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»
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