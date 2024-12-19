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Общество 19 декабря 2024 20:45

Фотограф «Татар-информа» занял второе место в конкурсе этномозаики татарского народа

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Фотограф «Татар-информа» Султан Исхаков занял второе место в номинации «Наследники семейных ценностей» фотоконкурса «Этнографическая мозаика татарского народа».

Фотоконкурс проводится ежегодно с 2014 года в рамках реализации государственной программы «Сохранение национальной идентичности татарского народа». В текущем году фотоконкурс проводился по 3-м номинациям: «Наследники семейных ценностей», «Традиции и обряды» и «Народно-прикладное искусство».

В 2024 году в фотоконкурсе приняли участие 46 фотографов из 12 регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан. Всего на конкурс поступило более 500 работ.

Фотоконкурс направлен на содействие популяризации традиций и обычаев татарского народа, сохранение и развитие национальной идентичности татарского народа в Республике Татарстан и за ее пределами.

Открытие фотовыставки и награждение победителей фотоконкурса «Этнографическая мозаика татарского народа» прошло сегодня в Национальной библиотеке Республики Татарстан.

фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Фоторепортаж: Султан Исхаков
#фотоконкурс #народы татарстана
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