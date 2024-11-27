Фотограф «Татар-информа» занял 2-е место на конкурсе фото национальных праздников

Фотограф «Татар-информа» Владимир Васильев занял второе место на фотоконкурсе «Национальные праздники народов России».

Награждали фотографов вместе с победителями конкурса «Многоликая Россия».

«В этом году мы приняли более 350 работ из 22 регионов России. Причем участниками стали как профессиональные фотографы, так и любители. Пока народ помнит о своих корнях и чтит свои традиции, он будет жить вечно», – отметила начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Эльвира Ахметова, председатель жюри конкурса.

С выставкой работ победителей можно было ознакомиться в фойе КЦ «Московский» перед началом церемонии награждения. Там были представлены фото национальных праздников разных народов России. Фотограф «Татар-информа» представил на конкурс кадры с празднования кряшенского праздника Питрау, который состоялся в июле этого года в поселке Зюри Мамадышского района РТ.