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Фотограф «Татар-информа» занял 2-е место на конкурсе фото национальных праздников
Фотограф «Татар-информа» Владимир Васильев занял второе место на фотоконкурсе «Национальные праздники народов России».
Награждали фотографов вместе с победителями конкурса «Многоликая Россия».
«В этом году мы приняли более 350 работ из 22 регионов России. Причем участниками стали как профессиональные фотографы, так и любители. Пока народ помнит о своих корнях и чтит свои традиции, он будет жить вечно», – отметила начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Эльвира Ахметова, председатель жюри конкурса.
С выставкой работ победителей можно было ознакомиться в фойе КЦ «Московский» перед началом церемонии награждения. Там были представлены фото национальных праздников разных народов России. Фотограф «Татар-информа» представил на конкурс кадры с празднования кряшенского праздника Питрау, который состоялся в июле этого года в поселке Зюри Мамадышского района РТ.
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