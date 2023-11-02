Фотограф «Татар-информа» победил на конкурсе «Национальные праздники народов России»

Сегодня в здании IT-парка им. Башира Рамеева наградили победителей IX Всероссийского фотоконкурса «Национальные праздники народов России». Церемония прошла в рамках подведения итогов XIV Всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия».

«В Татарстане Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям „Татмедиа“ помимо Всероссийского конкурса „Многоликая Россия“ проводит еще 15 конкурсов для журналистов. Они затрагивают межнациональные и межэтнические темы, противодействие коррупции. Один из них — Всероссийский фотоконкурс „Национальные праздники народов России“», — сообщила первый заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Эльвира Ахметова.

Она рассказала, что в этом году работы на конкурс поступили из Дагестана, Калмыкии, Якутской, Калининградской областей, Красноярского края и других уголков России. В фотоконкурсе принимают участие не только профессиональные фотографы, но и все желающие старше 18 лет.

«В этом году мы приняли порядка 500 работ из 28 регионов России. Общий премиальный фонд составил около 300 тыс. рублей», – сообщила Ахметова.

Работы участников оценивало экспертное жюри, в его состав вошли профессиональные фотографы, представители медиаотрасли, Минкульта Татарстана. По итогам конкурса в номинации «Лучший снимок» первое место заняла Наталья Вольвач из Ямало-Ненецкого автономного округа за снимок «50 лет вместе».

«Хочу поблагодарить жюри за высокую оценку моих работ. Я уже принимала участие в этом фотоконкурсе и занимала призовые места. Работаю фотокорреспондентом в городе Тарко-Сале. На Ямале живу недавно, с февраля. Приезжала в гости и была очарована этим краем, это просто бескрайние просторы для фотографов», – рассказала победитель.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В номинации «Портрет» победил Егор Алеев из Казани за снимок «Праздник Святой Троицы». В номинации «Серия фоторабот» первое место занял фотокорреспондент «Татар-информа» Владимир Васильев за серию «Уяв».

«На конкурс отправил шесть работ. Занимаюсь фотографией более десяти лет, в "Татар-информе" работаю пять лет. Участвую в фотоконкурсе уже третий год, награда стала приятным сюрпризом», – рассказал Владимир Васильев.

Фотовыставку победителей конкурса можно увидеть в здании IT-парка им. Башира Рамеева. Далее работы выставят на территории МВЦ «Казань Экспо». В течение года они будут также представлены в Доме дружбы народов РТ и на других площадках.