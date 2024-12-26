Фотограф «Татар-информа» награжден благодарностью Центризбиркома Татарстана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Фотограф информационного агентства «Татар-информ» Салават Камалетдинов награжден благодарностью центральной избирательной комиссии Татарстана. Соответствующую награду ему вручили на итоговом заседании ЦИК РТ.

«Благодарю вас за активное содействие и существенную помощь в организации и проведении избирательной кампании в Республике Татарстан в 2024 году», – говорится в благодарности.

Председатель Центральной избирательной комиссии Андрей Кондратьев, награждая журналистов, отметил, что средства массовой информации внесли существенный вклад в обеспечение прозрачности и легитимности выборов в республике.