news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 18 января 2026 17:33

Фотограф Рамиль Гали представил в Казани выставку из 2,5 тыс. снимков

Читайте нас в
Телеграм
Фотограф Рамиль Гали представил в Казани выставку из 2,5 тыс. снимков

В столице Татарстана состоялась творческая встреча с фотографом Рамилем Гали, в рамках которой он представил выставку «Тысяча мгновений Казани». Экспозиция объединила 2,5 тыс. уникальных фотографий, посвященных истории, архитектуре и повседневной жизни города.

На выставке представлены серии работ на темы «Старая Казань», «Новая Казань» и «Казанская графика». В снимках запечатлены исторические здания, современные архитектурные объекты, а также сцены из городской жизни, отражающие многогранный облик столицы республики.

Как отметили организаторы, фотографии Рамиля Гали передают значимые моменты истории. Его творчество получило признание на международном уровне – в объективе фотографа побывали как обычные люди, так и известные личности.

Во время встречи автор рассказал о своем творческом пути, поделился историями создания отдельных работ и особенностями съемочного процесса. Отдельное внимание Рамиль Гали уделил общению с молодыми фотографами, дав им советы и рассказав о способах достижения успеха в творческой профессии.

Раушания Исхакова

#рамиль гали #выставка фотографий #Казань #фотограф
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Из очереди к проруби – в очередь на исповедь»: батюшка о смысле Крещения Господня

«Из очереди к проруби – в очередь на исповедь»: батюшка о смысле Крещения Господня

18 января 2026
«Надо любить и оберегать свою семью и Родину»: история участника СВО из Заинска

«Надо любить и оберегать свою семью и Родину»: история участника СВО из Заинска

18 января 2026