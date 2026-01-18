Фотограф Рамиль Гали представил в Казани выставку из 2,5 тыс. снимков

В столице Татарстана состоялась творческая встреча с фотографом Рамилем Гали, в рамках которой он представил выставку «Тысяча мгновений Казани». Экспозиция объединила 2,5 тыс. уникальных фотографий, посвященных истории, архитектуре и повседневной жизни города.

На выставке представлены серии работ на темы «Старая Казань», «Новая Казань» и «Казанская графика». В снимках запечатлены исторические здания, современные архитектурные объекты, а также сцены из городской жизни, отражающие многогранный облик столицы республики.

Как отметили организаторы, фотографии Рамиля Гали передают значимые моменты истории. Его творчество получило признание на международном уровне – в объективе фотографа побывали как обычные люди, так и известные личности.

Во время встречи автор рассказал о своем творческом пути, поделился историями создания отдельных работ и особенностями съемочного процесса. Отдельное внимание Рамиль Гали уделил общению с молодыми фотографами, дав им советы и рассказав о способах достижения успеха в творческой профессии.

Раушания Исхакова