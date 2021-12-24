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Татарский мир
24 декабря 2021  13:48

Фотограф ИА «Татар-информ» победил в конкурсе «Этнографическая мозаика татарского народа»

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Фотограф ИА «Татар-информ» победил в конкурсе «Этнографическая мозаика татарского народа»

Фотограф ИА «Татар-информ» Салават Камалетдинов стал обладателем первых мест в двух номинациях фотоконкурса «Этнографическая мозаика татарского народа». Награждение победителей прошло сегодня в Доме дружбы народов РТ. Здесь же открылась фотовыставка победителей конкурса.

Работы Салавата Камалетдинова признаны лучшими в номинациях «Традиции и обряды» и «Болгары. 1100-летие принятия ислама в Поволжье». Еще одна номинация конкурса — «Народно-прикладное искусство». 

С момента старта конкурса были приняты 423 работы от 44 фотографов из восьми регионов России и 13 муниципальных районов Татарстана, сообщает Минкультуры республики. 

В ведомстве также напоминают, что фотоконкурс «Этнографическая мозаика татарского народа» проводится с 2014 года в рамках реализации государственной программы «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2020–2024 годы)».

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов Султан Исхаков
#фотоконкурс
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