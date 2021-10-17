Фотограф ИА «Татар-информ» победил на конкурсе «Национальные праздники народов России»

Фотокорреспондент ИА «Татар-информ» Владимир Васильев стал одним из победителей VII Всероссийского фотоконкурса «Национальные праздники народов России». Об этом сообщает пресс-служба Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Владимир Васильев занял первое место в номинации «Лучший снимок». Наградой отмечена его работа «Каз омэсе», на которой запечатлен традиционный татарский праздник.

Фото: © архив ИА «Татар-информ», Владимир Васильев

Лучшим фотографом в номинации «Портрет» признан казанец Алексей Насыров за снимок «Онаенг». В номинации «Серия фоторабот» победил другой казанец — Максим Богодвид с серией «Питрау».

Конкурс проводится в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014–2025 годы». В этом году на него поступило 544 работы из 31 региона России. Общий премиальный фонд равняется 382,5 тыс. рублей.

Награждение победителей состоится в международном выставочном центре «Казань Экспо» 4 ноября этого года в рамках празднования Дня народного единства. Тогда же будет организована выставка снимков победивших фотографов.