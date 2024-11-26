Фото в блиндаже и обмундирование: ЕГМЗ организует встречу Нового года по-военному

С 20 декабря 2024 по 7 января 2025 года в Музее памяти Елабужского государственного музея-заповедника пройдут семейные интерактивные экскурсии «Военный Новый год!».

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе ЕГМЗ, во время экскурсии состоится знакомство с экспозицией Музея памяти. Гости узнают, как встречали Новый год в суровые годы Великой Отечественной войны, как украшали елку их сверстники, как делали елочные игрушки своими руками и что дарили на Новый год.

Посетители смогут изготовить новогоднюю игрушку в советском стиле, переодеться в солдатское обмундирование, сделать семейную фотографию в блиндаже, познакомиться с военными новогодними письмами елабужан.

Атмосферу тех лет ярко передадут письма и открытки, газеты и плакаты военного периода. Ведь новогодние открытки в то время были не только основным способом поздравить близких с любимым праздником, не только приветом от них, но и средством пропаганды, поскольку их тематика была целиком связана с войной.