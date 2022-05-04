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Спорт
4 мая 2022  13:57
Артур Халилуллов

Фото: Трусова и Кондратюк завели роман в Дубае

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По сообщениям ряда СМИ, олимпийский чемпион по фигурному катанию Марк Кондратюк, возможно, завел роман с серебряной призёркой Олимпиады в Пекине Александрой Трусовой.

К такому выводу журналисты пришли на основании фотографий спортсменов с одного пляжа в Дубае, где спортсмены проводят свой отпуск.

Кроме того, телеграм-канал «Тулуп Тутберидзе» опубликовал фото низкого качества, на котором предположительно Трусова и Кондратюк держатся за руки, гуляя по пляжу.

 

Фото: соцсети

При этом, фигуры на этом фото одеты также, как и на изображениях, на которых спортсмены снялись порознь.

 

Фото: соцсети. Кондратюк – слева

 

Фото: Соцсети. Трусоваи – слева

Напомним, что Марк Кондратюк стал олимпийским чемпионом в командном зачете Олимпиады в Пекине, а Александра Трусова завоевала второе место в личном первенстве.

#александра трусова #фигурное катание #Олимпиада-2022
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