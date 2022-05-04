Фото: Трусова и Кондратюк завели роман в Дубае

По сообщениям ряда СМИ, олимпийский чемпион по фигурному катанию Марк Кондратюк, возможно, завел роман с серебряной призёркой Олимпиады в Пекине Александрой Трусовой.

К такому выводу журналисты пришли на основании фотографий спортсменов с одного пляжа в Дубае, где спортсмены проводят свой отпуск.

Кроме того, телеграм-канал «Тулуп Тутберидзе» опубликовал фото низкого качества, на котором предположительно Трусова и Кондратюк держатся за руки, гуляя по пляжу.

Фото: соцсети

При этом, фигуры на этом фото одеты также, как и на изображениях, на которых спортсмены снялись порознь.

Фото: соцсети. Кондратюк – слева

Фото: Соцсети. Трусоваи – слева

Напомним, что Марк Кондратюк стал олимпийским чемпионом в командном зачете Олимпиады в Пекине, а Александра Трусова завоевала второе место в личном первенстве.