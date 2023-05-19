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Фото с роженицами и новорожденными Челнов представят на выставке в Госдуме
Работы фотографа из Набережных Челнов Диляры Эстриной, на которых запечатлены роженицы и новорожденные, будут представлены на выставке в Государственной Думе РФ, которая пройдет с 25 мая по 2 июня.
Проекту Диляры Эстриной в этом году исполнится пять лет. Все это время она снимает истории рождения и моменты встречи родителей с младенцами. При этом во всем Закамье такие съемки ведутся только в Набережных Челнах.
Фотограф уже не раз побеждала в различных городских и российских фотоконкурсах. В частности, на всероссийском фотоконкурсе «Медики на работе», организованном пресс-службой Министерства здравоохранения РФ, она одержала победу в номинации «Живые эмоции».
Представить фотоработы в нижней палате российского парламента Диляре предложила депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова. На открытие выставки приедут мама с ребенком из Набережных Челнов, которые стали первыми участниками проекта.
«Это не просто выставка, фотографии будут сопровождаться объемной информацией о демографии, рождаемости, статистике. „История рождения“ — это проект об уникальности момента рождения, об искренних чувствах, всеобъемлющей любви и безграничном счастье. Он временем доказал свою значимость. Никто из людей предыдущих поколений не мог взглянуть на себя, едва родившегося на свет, а нашим детям это стало доступно», — объяснила смысл своей идеи Диляра Эстрина.
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