Фото Путина появилось на странице участников саммита G20 в Нью-Дели

На странице, где опубликован список участников саммита G20 в Нью-Дели, появилась информация о Президенте России Владимире Путине и его фотография.

Напомним, что мероприятие состоится 9–10 сентября. На странице его участников, помимо главы российского государства, помещены фото всех лидеров «Большой двадцатки», а также главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и президентов других государств, которые приглашены на саммит Индией. Это главы Египта, Нигерии, ОАЭ, премьеров Бангладеш, Маврикия, Нидерландов, Сингапура и Испании, а также главы султаната Оман.

Фото: скриншот сайта https://www.g20.org/en/