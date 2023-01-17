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Ру Тат
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Политика
17 января 2023  14:19

Фото Путина появилось на странице участников саммита G20 в Нью-Дели

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На странице, где опубликован список участников саммита G20 в Нью-Дели, появилась информация о Президенте России Владимире Путине и его фотография. 

Напомним, что мероприятие состоится 9–10 сентября. На странице его участников, помимо главы российского государства, помещены фото всех лидеров «Большой двадцатки», а также главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и президентов других государств, которые приглашены на саммит Индией. Это главы Египта, Нигерии, ОАЭ, премьеров Бангладеш, Маврикия, Нидерландов, Сингапура и Испании, а также главы султаната Оман.

Фото: скриншот сайта https://www.g20.org/en/

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