Фото победителей премии «Добрый Татрстан-2022» разместят на билбордах и «Ак Барс Арене»

Портреты победителей премии «Добрый Татарстан -2022» разместят на казанских билбордах и экране «Ак барс арены». Увидеть их можно будет уже сегодня с 19.00 – на билбордах и с полуночи – на медиафасаде стадиона, рассказал «Татар-информу» министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Мы очень высоко ценим труд волонтеров. Премия «Добрый Татарстан» направлена на то, чтобы показать добровольцам и всему населению их огромную ценность», – отметил министр.

В эти минуты в Казани проходит церемония награждения премии «Добрый Татарстан -2022». Планируется выбрать лучших волонтеров по 18 разным направлениям, а обладателю Гран-при вручит награду Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Напомним, впервые мероприятие «Добрый Татарстан» в формате премии прошло в 2021 году. Ранее под этим названием проводился республиканский конкурс в сфере добровольчества, который проходил ежегодно с 2010 года. Конкурс проводится в знак выражения благодарности за вклад волонтеров в развитие современного общества, развитие, поддержку и продвижение добровольчества среди молодежи.