news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 9 сентября 2024 17:18

Фото: На платной трассе М12 под Казанью опрокинулась фура

Скопировать ссылку

На трассе М12 возле деревни Гребени в Верхнеуслонском районе опрокинулась фура. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

Предварительно, никто не пострадал. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Фото: © Очевидцы

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100