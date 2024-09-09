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Фото: На платной трассе М12 под Казанью опрокинулась фура
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На трассе М12 возле деревни Гребени в Верхнеуслонском районе опрокинулась фура. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.
Предварительно, никто не пострадал. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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