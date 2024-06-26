«ФосАгро-Регион» увеличивает поставки в российский АПК

Крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (входит в группу «ФосАгро) с начала года увеличивает поставки на внутренний рынок России, который является для «ФосАгро» приоритетным. Региональные компании сети полностью закрыли спрос своих клиентов под весенний сев, и многие из них уже начали подготовку к осенним полевым работам. Об этом сообщил генеральный директор Андрей Вовк на выставке «Всероссийский день поля-2024» в Ставропольском крае, отвечая на вопрос главы Министерства сельского хозяйства РФ Оксаны Лут об обеспечении аграриев минеральными удобрениями.

«Традиционно, ключевая роль в этом процессе отводится логистике. За последние 5 лет мы вложили в развитие сети „ФосАгро-Регион“ более 4 млрд рублей, за это время количество региональных комплексов хранения и перевалки минеральных удобрений увеличилось с 19 до 34. Их суммарная емкость сегодня превышает 850 тыс. тонн, что позволяет и накапливать заявленные объемы, и создавать резерв на оперативные дополнительные поставки», — отметил он.

Помимо этого, компания проводит большую работу по повышению эффективности минерального питания. В том числе испытывает и внедряет инновационные марки удобрений с микроэлементами, благодаря которым повышается плодородие почвы и, как следствие, увеличивается урожайность. Их закупают более 100 стран мира, а объем поставок за последние два года вырос на 60%, с начала этого года — еще на треть. В 2024 году на 30% также вырос спрос и на жидкие минеральные удобрения «ФосАгро-Регион», а в конце минувшего года сеть вышла на рынок семян.

«Помимо поставок семян российской селекции, мы дополняем их собственными системами минерального питания, адаптированными под каждый сорт/гибрид, регион и даже отдельный район. Это гарантирует эффективные расходы и на семена, и на минеральное питание, а значит — способствует повышению рентабельности растениеводства», — подчеркнул Андрей Вовк.

В «ФосАгро» называют внутренний рынок страны неизменным стратегическим приоритетом. Только в прошлом году инвестиции в развитие компании составили более 64 млрд рублей, в этом году их планируют увеличить до рекордных 73 млрд. За последние 10 лет сеть увеличила свое производство на 85% и значительно расширила ассортимент продукции, ориентированной на российского потребителя. В портфеле марок «ФосАгро» на данный момент насчитывается порядка 60 наименований.

«Мы твердо ориентированы на дальнейшее динамичное развитие агропромышленного комплекса (АПК) России, поэтому будем продолжать инвестировать и в расширение продуктового портфеля для внутреннего рынка, и в повышение доступности наших инновационных продуктов для российских сельхозтоваропроизводителей», — заключил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.

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